Тагильских подростков осмотрели медики, здоровыми признаны 12% обследованных
В 2011 году 3 тысячи подростков Нижнего Тагила и ГГО прошли комплексное обследование в детских поликлиниках и больницах города.
13-14-летних школьников осмотрели эндокринолог, уролог/гинеколог,педиатр. В случае необходимости проводились гормональные исследования.Кроме того, подросткам делали УЗИ щитовидной железы и органов малоготаза.
По итогам обследования здоровыми признаны 367 детей. 1842 подросткаимеют функциональные отклонения здоровья. Хронические заболеванияобнаружены у 730 ребят. 29 подростков признаны имеющими глубокиенарушения состояния здоровья, частично с инвалидностью. И пятероподростков имеют глубокую инвалидность.
Диспансеризация прошла в рамках реализации региональной программымодернизации здравоохранения. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, в регионе наблюдается существенное снижение численности детейподросткового возраста и тенденция к росту заболеваемостисреди школьников. Поэтому целью обследования было раннее выявлениегрупп риска по развитию хронических заболеваний с акцентом на состояниерепродуктивной функции.
В Нижнем Тагиле диспансеризация проводилась на базе детских поликлиник города с сентября по декабрь 2011 года.
Как заявил министр здравоохранения Аркадий Белявский, в 2012 годууглубленная диспансеризация подростков в возрасте 14 лет будетпродолжена, предстоит осмотреть 36000 детей по области.
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