Тагильских подростков осмотрели медики, здоровыми признаны 12% обследованных

13-14-летних школьников осмотрели эндокринолог, уролог/гинеколог,педиатр. В случае необходимости проводились гормональные исследования.Кроме того, подросткам делали УЗИ щитовидной железы и органов малоготаза.

По итогам обследования здоровыми признаны 367 детей. 1842 подросткаимеют функциональные отклонения здоровья. Хронические заболеванияобнаружены у 730 ребят. 29 подростков признаны имеющими глубокиенарушения состояния здоровья, частично с инвалидностью. И пятероподростков имеют глубокую инвалидность.

Диспансеризация прошла в рамках реализации региональной программымодернизации здравоохранения. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, в регионе наблюдается существенное снижение численности детейподросткового возраста и тенденция к росту заболеваемостисреди школьников. Поэтому целью обследования было раннее выявлениегрупп риска по развитию хронических заболеваний с акцентом на состояниерепродуктивной функции.

В Нижнем Тагиле диспансеризация проводилась на базе детских поликлиник города с сентября по декабрь 2011 года.

Как заявил министр здравоохранения Аркадий Белявский, в 2012 годууглубленная диспансеризация подростков в возрасте 14 лет будетпродолжена, предстоит осмотреть 36000 детей по области.