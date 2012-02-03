В Kia вспомнили о концепте Soul'ster трехлетней давности

Прототип Kia Soulster был впервые представлен еще в 2009 году, на автомобильной выставке в Детройте. Уже тогда его называли вполне реалистичным и близким к конвейеру, однако даже три прошедших года не сподвигли производителей принять окончательное решение. В Kia заявили, что процесс обсуждения серийной судьбы прототипа вышел на финишную прямую, и вскоре окончательное решение все же будет принято.

Двухдверный концепт Kia Soulster появился почти одновременно с привычным уже пятидверным кроссовером Soul и вполне может считаться одним из дизайнерских экспериментов в силу необычного кузова, хотя, судя по всему, в Kia считают, что и у такого пикапа может найтись свой покупатель. Серийная модификация пикапа вряд ли получит такой же прозрачный съемный верх над открытой частью кузова, как у концепта, а вот техническую начинку Soulster вполне может позаимствовать у пятидверного кроссовера.