В выходные погода смягчится, на следующей неделе вновь ударят морозы

На этой неделе на Урале установилась необычно холодная, преимущественносухая погода. Ночью морозы усилились до -31,-37, в отдельных пунктах до-38,-41°, днем температура воздуха не превышала -23,-29°, что ниже нормына 13-16°. Морозы сопровождались северо-восточным ветром, чтозначительно усиливало их отрицательное воздействие.