В выходные погода смягчится, на следующей неделе вновь ударят морозы
3 февраля 2012, 13:47Общество
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В выходные, согласно прогнозу Свердловского гидрометцентра, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с., юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -16,-18°, днем -11,-13°.
На этой неделе на Урале установилась необычно холодная, преимущественносухая погода. Ночью морозы усилились до -31,-37, в отдельных пунктах до-38,-41°, днем температура воздуха не превышала -23,-29°, что ниже нормына 13-16°. Морозы сопровождались северо-восточным ветром, чтозначительно усиливало их отрицательное воздействие.
Под утро 2 февраля малоактивный атмосферный фронт северо-атлантическогоциклона принес облачность и снег в Свердловскую область, морозынесколько смягчились.
По данным гидрометцентра России, на следующей неделе температура воздухав Нижнем Тагиле снова опустится до -25-30 градусов ночью. Днем будеттеплее – 14-16 градусов ниже ноля.
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