Знаменитейший в музыкальных кругах современной России итальянец выступит для тагильского зрителя

Дирижера оркестра, Фабио Мастранжело, по праву считать самим знаменитым итальянцем в музыкальных кругах современной России. Он является главным дирижёром Государственного оперного театра Екатеринбурга, оркестра Государственного Эрмитажа, главным приглашённым дирижёром Новосибирского академического симфонического оркестра, Государственного симфонического оркестра Татарстана, художественным руководителем ансамбля солистов «Новосибирская Камерата», постоянный приглашённый дирижёр Мариинского театра и Государственного театра музыкальной комедии Санкт-Петербургa. По словам самого музыканта, дирижером он стал случайно. До этого он был успешным пианистом.

Фабио Мастранжело нравится выступать с России. Во-первых, он чувствует, что русские люди его понимают. Кроме того, здесь он может заниматься музыкой на все 100 процентов, тогда как в Италии великий дирижер постоянно терял время на отношения с профсоюзами, мэром города, министрами и другими политиками.