Бизнес седан Nissan Teana всего за 899 000 рублей!
3 февраля 2014, 17:40ОбществоПолина
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Бизнес седан Nissan Teana всего за 899 000 р. Специальное предложение! Уважаемы клиенты, не упустите свой шансзабрать свой Nissan Teana по уникальной цене от автоцентра КОНКОРД.
Бизнес седан
Nissan Teana всего за
899 000 р.
Уважаемы клиенты, не упустите свой шанс
забрать свой Nissan Teana по уникальной цене от автоцентра КОНКОРД.
Осталось всего 10 автомобилей за 899 000 рублей!
Мы предлагаем вам следующие опции:
Автоматическая коробка передач
Кожаный салон
Климат-контроль
Литые диски
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
С уважением, команда автоцентра КОНКОРД.
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