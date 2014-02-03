Jeep рассказал о новом Cherokee для России
Компания Jeep распространила информацию о европейской модификации внедорожника Cherokee нового поколения, которая дебютирует в начале марта текущего года на моторшоу в Женеве. Также стало известно, что российский вариант модели будет предлагаться с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником семейства Tigershark MultiAir II и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Объем мотора для российской версии «Чероки» составляет 2,4 литра, а мощность и крутящий момент равны 177 лошадиным силам и 229 Нм (достигается при 3900 оборотах в минуту) соответственно. Динамические характеристики внедорожника с такой силовой установкой пока не сообщаются.
Европейские покупатели нового Jeep Cherokee не получат двигатель 2.4, однако для них будут доступны 170-сильный (350 Нм) двухлитровый дизель и 272-сильная (315 Нм) бензиновая «шестерка» Pentastar объемом 3,2 литра. Оба агрегата смогут работать в паре с девятидиапазонной автоматической коробкой передач, а для мотора на «тяжелом топливе» (но в дефорсированной до 140 сил версии) можно будет заказать и шестиступенчатую «механику».
В ЕС внедорожник будет предлагаться в трех вариантах оснащения: Longitude, Limited и Trailhawk. Первые две доступны с системой полного привода Active Drive I, которая автоматически подключает заднюю ось только при необходимости (в обычных режимах движения оставляя автомобиль переднеприводным).
Для Limited также можно заказать трансмиссию Active Drive II с понижающим рядом и межосевым дифференциалом, роль которого играет многодисковая муфта. Модификация Trailhawk оснащается системой Active Drive Lock. Она представляет собой вариант Active Drive II, дооснащенный возможностью блокировки заднего дифференциала.
В оснащение «Чероки» войдут семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматической парковки, слежения за мертвыми зонами, предупреждения о фронтальном столкновении, а также мультимедийный комплекс (с 5-, 7- или 8,4-дюймовым экраном) и 506-ваттная аудиосистема Alpine. Кроме того, для модели будут доступны тюнинговые аксессуары от компании Mopar.