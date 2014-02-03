Как и зачем проводить оптимизацию сайта?

Поговорим о продвижении сайтов. Тот, кто заинтересован в развитии своего бизнеса, хорошо знает это словосочетание. Но многие ли знают, что необходимо делать, чтобы «продвинуться»? Кто-то слышал про контекстную рекламу, кто-то знает много полезного о структуре сайта и даже о том, что такое контент. Но отрывочные сведения ведут к таким же действиям, польза от которых не всегда удовлетворит тех, кто хочет получать реальную отдачу от того, что он делает. Комплексная оптимизация сайта поможет избежать фрагментарности, она позволит составить план мероприятий по продвижению сайта и воплотить его в жизнь.

Весь комплекс мер по оптимизации заключается в работе с текстом, наполняющим сайт, и его структурой. Необходимо отладить систему тегов и мета тегов для каждой страницы и для каждого раздела, а также оптимизировать весь наполняющий сайт контент, то есть написать материал содержащий «ключи» — слова и фразы, которые соответствуют наиболее популярным запросам по данной теме и которые будут способствовать высокому положению вашего ресурса в поиске, или вставить «ключи» в уже готовый текст, сделав в нем незначительные изменения.

На рост трафика и повышение рейтинга сайта в поисковых системах, что и является основной целью оптимизации, влияет также количество ссылок. Так называемый ТИЦ (тематический индекс цитирования) рассчитывается по количеству ссылок с других ресурсов, лучше, чтобы эти сайты были сходных тематик. Высокий уровень индекса свидетельствует о значимости и весомости сайта. Похожая система PR рассчитывает индекс цитирования для каждой страницы ресурса.

Увеличить количество ссылок можно различными путями, наиболее популярным являются обмен ссылками, покупка ссылок, размещение контекстной рекламы, размещение постовых в блогах, обмен и продажа статей, а также занесение сайта в тематический каталог.

Чтобы грамотно провести оптимизацию собственного ресурса, нужно следить и за действиями конкурента, сравнивать статьи, добиваться уникальности Ваших текстов, лучшей отлаженности системы тегов.