Оксфордские ученые доказали наличие совести у человека

Ученые из Оксфорда провели масштабные исследования. Главной задачей ученых было сравнить переднюю фронтальную кору людей и макак. В исследовании приняли участие 25 мужчин и женщин.

Оказалось, что передняя фронтальная кора у макак и людей состоит из 12 секций. Причем 11 из них абсолютно одинаковые. Одна из них кардинально отличается.

У людей присутствует боковой лобный полюс префронтальной коры, отвечающий за принятие решений, стратегическое планирование, работу в условиях многозадачности. Именно он же и помогает человеку определять грань между добром и злом. То есть, грубо говоря, именно этот орган является источником, так называемой, совести у людей. У макак данного полюса нет.