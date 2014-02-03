Пенсионный фонд Нижнего Тагила переплатил студентам 2 миллиона рублей. Деньги придется вернуть

Студенты, получающие пенсии по случаю потери кормильца, обучаясь по очной форме в среднем профессиональном учебном заведении или вузе, имеют право на получение такой пенсии до конца обучения, пока им не исполнится 23 года. Кроме этого, пенсионеры-родители, на иждивении которых находятся дети-студенты в возрасте от 18 до 23 лет, получают базовую часть пенсии в повышенном размере.

В случае если получатель пенсии или иждивенец отчислен из заведения, досрочно прекращает учебу либо переводится на вечернее или заочное обучение, право на получение пенсии прекращается.

К сожалению, часть студентов и их родителей забывают о своей обязанности, несмотря на то, что при назначении пенсии в ПФР они подписывают заявление о том, что обязуются проинформировать специалистов Пенсионного фонда о прекращении обучения. Пенсионный фонд каждые полгода проводит сверку списков учащихся с образовательными учреждениями. Следовательно, факт прекращения учебы или перевода на другую форму обучения в любом случае будет выявлен и излишне выплаченные суммы придется возместить в добровольном или судебном порядке.

Чтобы предотвратить необходимость возврата денежных средств, нужно вовремя проинформировать органы Пенсионного фонда, лично обратившись в Управление ПФР либо направив заявление по почте: 622001, город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.7.