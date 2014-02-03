Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пенсионный фонд Нижнего Тагила переплатил студентам 2 миллиона рублей. Деньги придется вернуть
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Пенсионный фонд Нижнего Тагила переплатил студентам 2 миллиона рублей. Деньги придется вернуть

3 февраля 2014, 13:30Обществоadmin3
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»