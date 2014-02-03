Популярность каркасного дома

На сегодняшний день деревянные каркасные дома, стали чрезмерно популярны, этот способ возведения зданий используется для строительства различного вида жилья. Несомненное достоинство такого вида постройки, заключается в его пожарной безопасности и не только.

Следует учитывать, что используемый материал для стен, который применяется при каркасном (быстровозводимом) домостроении, обладает уникальными свойствами, по своей технологии – это самозатуханием. Об этой технологии стоит рассказать подробнее. Каркасный дом строиться на основе пенополистирола, в состав которого входит особое вещество антипирен. Благодаря этим веществам, материал приобретает такое качество, как самозатухание.

Для полной и сравнительной картины, стоит привести наглядный пример. Пожарное сопротивление в каркасных домах, намного превышает, сопротивление, нежели у обычного деревянного строения. Ведь количество тепловой энергии, которая образуется при горении, у каркасного дома в семь раз ниже, чем у деревянного. Испытания показали, что каркасный дом способен удерживать огонь в течение одного часа. А это не малое время, когда речь идет о целостности вашего имущества.

Еще одно из важных, но надеемся ненужных качеств, каркасных домов – это сейсмоустойчивость. Это означает, что такое строение способно выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Функция хорошая, но не хочется ее на практики испытывать.

Каркасные дома изготовлены из экологических чистых материалов. При изготовлении таких каркасных конструкция, были соблюдены все самые строгие требования ЕС. Конструкция стен, не содержит ни каких вредных веществ, а это значит что ваш дом, будет всегда безопасным и не вызовет ни каких аллергических реакций, а тем более отравлений от внутренней отделки.

Еще одно преимущество каркасного дома, это его звукоизоляция. Такие строения обеспечивают тишину, уровнем поглощения звука до 70 дб, для примера такие же параметры у кирпичного дома, толщиной кладки в 2,5 м.

И в заключение, хотелось бы рассказать, еще об одном качестве каркасного дома. Такой вид постройки, может гордиться своей прочностью. Он способен выдерживать не только мелкие изменения в своем интерьер, но значительные планировки и встраивание шкафов, техники, оборудование, различные обогревающие устройства и высокотехнологичные агрегаты. Перечислять его возможности можно долго, а основа остается неизменной, ведь каркасный дом, превосходит в своем строительстве, многие здания из бревна и бруса. При этом стоимость на возведение меньше и конечно сам срок строительства, в десятки раз быстрее, а моет даже в тысячи. Приобретайте каркасные дома, и вы сразу убедитесь, в своем выгодном решении.