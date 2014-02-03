ПРОМКО - лучший благотворитель 2013 года

Диплом о присвоении этого звания компании вручил глава города Нижний Тагил Сергей Носов.

Под опекой ПРОМКО в Нижнем Тагиле находятся детский дом и дом ребенка. Компания не ограничивается оказанием материальной помощи этим заведениям. Финансовая помощь – скорее подспорье, нежели главный аспект в работе с подшефными учреждениями, ведь детям так важно общение, внимание. Поэтому сотрудники компании устраивают детям праздники, организуют совместные мероприятия, дарят маленькие чудеса на Новый год и дни рождения ребят. Незабываемыми для них становятся поездки в зоопарк, парк чудес, на рыбалку, которые восторженно обсуждаются не одну неделю! Не забывает ПРОМКО и о ветеранах, поздравляя их с 9 Мая и устраивая тематические чаепития.

Поддержать юные дарования - еще одно большое направление благотворительной деятельности ПРОМКО: являясь постоянным партнером Федерации кикбоксинга, компания провела в марте 2013 года в Нижнем Тагиле Чемпионат России по этому виду спорта, в котором приняли участие около пятисот спортсменов со всей нашей страны.

Работа с несовершеннолетними, центром военно-патриотического воспитания молодежи, с музеями и школами города - это все ежедневная деятельность компании, нацеленная на развитие молодежи и сохранение истории города.