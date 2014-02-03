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Ремонт старых больниц или постройка новой? Сергей Носов провел совещание с главврачами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт старых больниц или постройка новой? Сергей Носов провел совещание с главврачами

3 февраля 2014, 17:30Общество
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