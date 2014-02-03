Ремонт старых больниц или постройка новой? Сергей Носов провел совещание с главврачами

Сегодня в Администрации города состоялось важное, можно сказать, долгожданное совещание по вопросам охраны здоровья граждан на территории Нижнего Тагила. Под руководством Главы в зале коллегий собралось руководство больниц нашего города.

Главным вопросом на повестке дня стало обсуждение потребности в финансировании государственных учреждений здравоохранения на проведении работ по капремонту.

После ряда событий, которые произошли с нашими поликлиниками в частности, руководство Минздрава области вернулось к варианту координирования деятельности муниципалитетов. Во всяком случае, Нижнего Тагила. Главная повестка – о финансировании в капитальный ремонт зданий в 2014 году начал Сергей Носов.

Валерий Суров, заместитель главы по социальной политике, сообщил, что накануне члены так называемого «совета по здравоохранению» составляют письмо-заявку к Аркадию Белявскому, министру здравоохранения Свердловской области. В письме значится сумма 2 млрд 43 млн рублей на «нужды» Нижнего Тагила. Список потребностей в настоящее время велик, однако все они оправданы и подтверждены. Ветхое состояние зданий, падения лифтов и элементарно внешний облик позволяют говорить о серьезных деньгах. Отметим, что данная сумма охватывает три года – 2014, 2015 и 2016.

Мы должны максимально реализовать ремонтные работы наших учреждений, потому что часть – в аварийном состоянии заявил зам.

Сергей Носов, можно сказать, поставил вопрос ребром: «Есть два миллиарда: на что вы их потратите – на ремонт учреждений города или на строительство детской многопрофильной больницы. Что делать будем?». Практически единогласно присутствующие решили, что в первую очередь важно отремонтировать уже имеющийся ряд учреждений. Однако позже сам Сергей Носов отметил, что несмотря ни на что постройка новой больницы также важна:

Можно бесконечно долго не строить детскую многопрофильную больницу, каждый раз ссылаясь на то, что нет денег. Но если мы построим, то она уже будет. Это наш приоритетный проект и рубить мы его не будет. В письме это должно быть указано сообщил Сергей Носов.

Но есть здесь и риск, суть которого вот в чем: проблема ремонта ныне существующих зданий ложится на плечи подрядчиков, которые, как показал опыт, могут быть не совсем добросовестными.

Я посмотрел работы, которые выполнялись на объектах культуры в прошлые года… Нам такая работа не нужна. Это варварство и неуважение по отношению к городу.

Получается, что выделенные средства из-за плохих подрядчиков могут оказаться выброшенными на ветер. В данном случае Сергей Носов предложил проводить конкурсы не на 7 миллионов, а на 70. Ведь не каждый возьмется за такой серьезный заказ. Именно поэтому на Службу заказчика городского хозяйства ложится ответственность в грамотном составлении заказов и их контроле.

Еще один актуальный вопрос, заданный Сергеем Константиновичем: в каком виде будет проводиться ремонт – «расковыряют» все учреждения или в один год будут ремонтировать только одно?

Если ремонт растягивается на несколько лет, то надо понимать, что это за ремонт. За полгода можно полкомбината отстроить.

В любом случае, эти вопросы сейчас находятся на стадии обсуждения, а будущее медучреждений Нижнего Тагила будет зависеть от решения Минздрава. По мнению Сергея Носова, важно конкретизировать, упорядочить то, что город хочет получить. Здесь особое внимание уделили вопросу технического состояния лифтов. Он будет вынесен за рамки от обсуждаемого выше. Муниципалитет намерен сотрудничать с фирмой-производителем путем кредитов, рассрочек и т.п. Это будет иная программа.

Я готов пробивать эти вещи, но легче это делать, когда у нас будет четкий план действий, согласованный со всеми. Если мы запросим на этот год, допустим, 400 миллионов, то нужно рассказать, куда именно их осваивать. Другая часть суммы рассредоточиться на следующие годы. Трудно будет отказать, когда наши аргументы будут более чем обоснованные резюмировал Глава.