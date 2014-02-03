Юные художники из разных городов области представили свои работы по мотивам сказов Бажова

Как сообщили нам в управлении культуры Администрации города, в экспозиции представлены работы юных художников в возрасте от восьми до шестнадцати лет из более 20-ти населенных пунктов Свердловской области: Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Полевского, Березовского, Асбеста, Нижней Салды, Верхнего Тагила, Лесного, Невьянска, Красноуральска, Кировграда, Новоуральска, Нижней Туры, Режа, п. Уралец, п. Калиново, п. Горноуральский, п. Старатель, п. Баранчинский, п. В. Синячиха, п. Цементный.

Работы выполнены в различных техниках и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Детское видение литературного творчества известного уральского писателя П.П.Бажова поражает воображение посетителей выставки. Ни один сказ Павла Петровича не остался без внимания юных живописцев, графиков, скульпторов.

Фотографии с официального сайта города

Экспозиция будет открыта для посещения 28 февраля. Вход свободный. Добавим, что в день закрытия выставки будет проведен конкурс юных искусствоведов «Путешествие по выставке».