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Юные художники из разных городов области представили свои работы по мотивам сказов Бажова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные художники из разных городов области представили свои работы по мотивам сказов Бажова

3 февраля 2014, 17:39Общество
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