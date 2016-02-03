Ассортимент и преимущества компании Строймашсервис. Разнообразие и выгода
Компания Строймашсервис предлагает технику, бытовки строительные, агрегаты, материалы и различные товары для проведения окрасочных работ.
Компания Строймашсервис предлагает технику, бытовки строительные, агрегаты, материалы и различные товары для проведения окрасочных работ. Все поставляемое оборудование имеет гарантию качества от производителя. Современные покрасочные инструменты помогают улучшить качество и повысить скорость проведения малярных работ. Экономия рабочего времени, ресурсов и надежность, значительно повышают продуктивность и рентабельность работ любой сложности. Покрасочная техника используется на большинстве производств Челябинска и региона. Мобильные инструменты обладают широким функционалом, который позволяет использовать их для индивидуальных окрасочных работ в домах, квартирах, дачах и гаражах.
Ассортимент Строймашсервис
На сайте Строймашсервис можно найти любое оборудование, необходимое для покраски, лакировки, шпаклевки и нанесения эмали. В каталоге товаров представлены такие группы окрасочной техники:
- АВД, АВД CONTRACOR и комплектующие;
- пневматические краскораспылители;
- краскопульты;
- агрегаты для подготовки краски;
- малярно-шпаклевочные установки и агрегаты.
Для приготовления окрасочных составов поставляются краскомешалки, краскотерки и мелотерки. В комплектующие АВД входят шланги, пистолеты, сопла, удочки, соединители, винты стяжные, вертлюгии ремкомплекты. Источником работы окрасочного инструмента может выступать:
- электрическое напряжение 220-380В;
- бензин Honda;
- пневматика;
- механическое усилие.
Электрические устройства наиболее распространены благодаря практичности и мобильности. К ним относятся все виды малярно-шпаклевочных установок и агрегатов, оборудования для подготовки краски и большинство агрегатов высокого давления. Некоторые виды АВД работают на специальном бензине или пневматике. Пневматика также приводит в действие краскопульты и краскораспылители. Небольшие индивидуальные модели краскораспылителей могут быть механическими, то есть приводиться в действие вручную.
Преимущества сотрудничества с компанией Строймашсервис
Поставщик строительных материалов Строймашсервис является одним из лидеров, по реализации товаров малярного назначения в Челябинске и регионе. Благодаря сотрудничеству с прямыми поставщиками, компания Стоймашсервис предлагает низкие цены, широчайший ассортимент и минимальные сроки поставки. Компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, поставляя качественный товар и предоставляя постоянным клиентам скидки. При отсутствии на складе покрасочного инструмента, интересующего клиента, можно оставить заявку на товар на sms-chel.ru – официальном сайте компании.