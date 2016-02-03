Минстрой хочет ввести налог на мусор

Размер данного налога будут устанавливать власти регионов. В Минстрое заявили, что сумма оплаты будет зависеть от сортировки мусора.

Также размер платы больше не будет обусловливаться от площади помещения. Теперь расчет будет производиться из основного тарифа на услугу и нормы мусора на одного человека.

В минстрое также добавили, что в случаях, установленных правительством, платежи будут взыматься исходя лишь из реального количества и объема мусорных контейнеров. Это обеспечит расчет оплаты коммунальной услуги при раздельном сборе мусора и отходов.

Возможно, в Нижнем Тагиле появление новых мусорных контейнеров улучшит ситуацию, и жители не будут бросать мусор куда попало. А пока неизвестно, придется ли платить больше и станет ли от этого чище. Это покажет время и расскажет TagilCity.ru.