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Минстрой хочет ввести налог на мусор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минстрой хочет ввести налог на мусор

3 февраля 2016, 18:25Общество
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