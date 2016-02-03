На Урале награждены лучшие педагоги, готовящие инженерные кадры

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, инициировал программу «Уральская инженерная школа», которая нашла одобрение и поддержку президента России – Владимира Путина. В Уральском регионе создано более 30 центров робототехники. У детей есть возможность проектировать в автоматизированных системах, делать 3D-модели процессов. На создание таких инновационных центров выделено из бюджета Свердловской области более 90 миллионов рублей.

В качестве стимулирования развития данного направления учреждена премия Губернатора Свердловской области для педагогов, которые обучают и готовят специалистов в инженерной сфере. Недавно состоялся и завершился конкурс на соискание этой престижной награды, участие в котором принимали педагоги со всего региона.

В финальный этап прошли десять педагогических работников. Они проявили себя на робототехнических соревнованиях «Hello, Robot» – показали отличное мастерство в конструировании, моделировании в авто- и авиасфере, мультипликации.

Победу в конкурсе одержала Ольга Кудряшова – педагог доп. образования Центра детского творчества города Ирбита. В качестве награды педагогу вручена премия в размере 120 тысяч рублей. Второе место заняла Вера Черепанова – педагог качканарского Дома детского творчества. Ее премия составила 100 тысяч рублей. На третьем месте - педагог Дворца молодежи города Екатеринбурга – Елена Трифонова. Премия за третье место составила 70 тысяч рублей.

Также были определены и награждены семь лауреатов премии губернатора – это педагоги из Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила, Сысертского района. Для каждого из них определена премия в 30 тысяч рублей.

В области и далее планируется проводить подобные мероприятия для развития сферы технологий и большего вовлечения в нее детей и молодежи.