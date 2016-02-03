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Программа по обеспечению жильём молодых семей Нижнего Тагила продлена до конца 2016 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Программа по обеспечению жильём молодых семей Нижнего Тагила продлена до конца 2016 года

3 февраля 2016, 18:35ОбществоДенис Таратонов
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