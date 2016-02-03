Программа по обеспечению жильём молодых семей Нижнего Тагила продлена до конца 2016 года

Эта программа является тем шансом для малообеспеченных молодых семей, которые живут в крайне стеснённых условиях. Для того, чтобы получить право купить жильё с социальными льготами, необходимо соответствовать определённым критериям и потратить несколько лет ожидания в очереди. Отмена этой программы станет очень неприятным сюрпризом для сотен тагильских семей, которые на неё рассчитывают.

Я вам точно могу сказать, что на 2016 год данная программа не сворачивается. Она работает. Что будет после 2016 года, пока сказать не могу. Но на 2016 год наша заявка принята, и сегодня на уровне области готовится соглашение о софинансировании по данному виду деятельности. Это как раз в части обеспечения молодых семей жильём. Скажу ещё раз, на 2016 год программа есть.