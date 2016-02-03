Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по поводу нарушений, допущенных в первый день записи детей в первые классы

Родители будущих первоклассников пожаловались, что на сайте госуслуг заявки принимались лишь с 8 часов утра 1 февраля, хотя должны были приниматься еще в полночь. Те заявки, что проходили до 8 часов, попросту не принимались. Также известно, что администрация ранее сообщала об этом на своем сайте.

Однако в департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что время приема документов в учебные заведения определяется муниципалитетом. Но заявки должны были принимать через портал госуслуг начиная с полуночи.

Отметим, что 2016 год станет первым для похода в школу для 4,5 тысяч детей Нижнего Тагила. А к 2025 году количество школьников в России вырастет на 3,5 миллиона.