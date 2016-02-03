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Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по поводу нарушений, допущенных в первый день записи детей в первые классы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по поводу нарушений, допущенных в первый день записи детей в первые классы

3 февраля 2016, 16:40Общество
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