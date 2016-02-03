С 10 по 13 февраля в Екатеринбурге пройдет международная конференция юристов
3 февраля 2016, 09:20Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На 13-й конференции, посвященному памяти ученого М.И. Ковалёва, в Ельцин-центре встретятся представители юридического сообщества и деятели искусств из 14-ти стран.
Сюжеты: Екатеринбург
Со своими докладами на тему «Уголовные законоположения в изобразительном, ораторском искусстве, драматургии, классической литературе и кино» выступят юристы, адвокаты, судьи, а также ученые и представители творческой интеллигенции из России и зарубежья.
Также в рамках «Ковалевских чтений» впервые в нашей стране авторский семинар по своей книге «Почему юристы должны есть бананы?» проведет юрист с мировым именем Саймон Тапман.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей