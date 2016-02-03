С сегодняшнего дня можно подать заявку на вступление в общественный Совет Нижнего Тагила по нормированию в сфере закупок
С 3 по 10 февраля в Администрации города идёт приём заявок на включение в общественный Совет.
В общественный Совет входят представители социально-активной части общества. Они помогают Администрации Нижнего Тагила выработать и принять решение по вопросам местного значения и выполняют совещательные функции. Например, в конце прошлого года общественный Совет изучил мнение тагильчан о работе полиции Нижнего Тагила.
Общественный совет, в который сегодня начался приём заявок, будет заниматься нормированием в сфере закупок.
Граждане могут подать документы по адресу Пархоменко 1а, кабинет 163. Приём идёт в 08:30 до 17:30. В пятницу день укорочен до 16:30. Перерыв с 12:00 до 12:48. Перечень необходимых документов граждане Нижнего Тагила могут посмотреть в постановлении на сайте города в разделе «Правовые документы/Постановления Администрации города Нижний Тагил».
Уточнить информацию можно по телефону 47-11-09.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru