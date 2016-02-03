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С сегодняшнего дня можно подать заявку на вступление в общественный Совет Нижнего Тагила по нормированию в сфере закупок
Сюжеты:
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С сегодняшнего дня можно подать заявку на вступление в общественный Совет Нижнего Тагила по нормированию в сфере закупок

3 февраля 2016, 10:50ОбществоДенис Таратонов
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