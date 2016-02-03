В Нижнем Тагиле продолжается проект «Рождественская Ёлка Ангела» (ФОТО)

Так 24 декабря 2015 года в Нижнем Тагиле стартовал праздничный проект под названием «Рождественская Ёлка Ангела». Организаторами выступили волонтёры нескольких городских общественных организаций: Центр Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе», Благотворительный Фонд «Независимость», а также благотворительный фонд «Преображение» и Нижнетагильский клуб волонтёров «Добродетель».

Целью благотворительной программы является комплексный подход к ресоциализации осужденных и восстановление отношений между осужденными и их детьми, которые остались на свободе. Программа предусматривает приобретение и вручение подарков на Рождество и Новый Год от имени родителей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. В сезон 2014-2015 в рамках проекта такие подарки были вручены 18тыс. детям осужденных. За 12 лет существования программы в неё были вовлечены более 80тыс. детей. Данная программа уже в течение нескольких лет реализуется в исправительных учреждениях республики Башкортостан и Бурятия, Красноярского и Пермского краев, Архангельской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Кемеровской, Мурманской, Тюменской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, города Симферополя и других регионов РФ.

В Свердловской области в этот раз первый этап мероприятия был проведён в женской исправительной колонии № 6 города Нижнего Тагила. Волонтёры, при поддержке ГУФСИН и администрации ИК-6, посетили колонию и раздали открытки, которые женщины подписали для своих детей, поздравляя их с Новым Годом и Рождеством. В проекте пожелали принять участие 42 женщины, и ими было подписано 58 открыток с пожеланиями. В открытке было написано, какой подарок мамы хотели бы подарить своим детям.

Основными целями второго этапа акции, были сбор подарков волонтёрами и поздравления детей. Ежедневно команда волонтёров выезжала на заявленные адреса с поздравительной программой, подарками для детей, весёлыми песнями и стихами. Преображаясь в сказочных и лесных персонажей, сотрудники благотворительных организаций приносили в каждый дом частичку праздника и добра. Особенно дети были рады неожиданным подаркам и поздравлениям от их мам, находящихся в местах заключения. Взрослым же волонтёры рассказывали о сути праздника Рождества Христова и дарили Евангелие. Также дети могли передать приветы и поздравления своим мамам через волонтёров.

На самом деле удивлены не только дети, но и мы - взрослые. Так неожиданно и приятно, весело и по - доброму. Огромная благодарность всем организаторам и участникам за то, что дарите тепло людям поделились родители.

В третьем этапе, заключительной части проекта, предусмотрен показ фото и видео отчёта в колонии, где мамы увидят своих детей.

Посещение мам в ИК - 6, обработка информации, распределение подарков между благотворительными организациями, сбор подарков, посещение семей и вручение подарков – это основная часть мероприятия, которая сделана. Теперь дело осталось за малым. Отвезти фото и видео отчёты в исправительное упреждение – это наверно самый приятный момент в этой акции, смотреть на матерей, как они видят на фото и видео, своих счастливых детей. Ради этого стоило много потрудиться. Ведь подобные мероприятия дают возможность задуматься матерям о будущем на свободе, так сказать переосмыслить свою жизнь и заняться воспитанием своих детей поделился волонтёр Константин Семёнов.