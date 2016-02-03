В Свердловской области в 2015 году более 15 тысяч человек потеряли свои рабочие места
3 февраля 2016, 08:30Общество
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По данным центра занятости населения, в 2015 году 114 уральский предприятий провели оптимизацию штата, в результате чего уволено 15 655 работников.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Для сравнения: в 2014 году потеряли работу около 4 тыс. человек.
Больше всего сокращенных – в государственных организациях и военной промышленности. По прогнозам экспертов, пик безработицы на Среднем Урале еще впереди. И никаких перспектив улучшения картины на рынке труда нет. Например, предприятия региона до марта 2016 планируют сократить еще более 2 тысяч работников. В Нижнем Тагиле свыше 700 человек сократят на НТМК.
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