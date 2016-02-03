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В Свердловской области в 2015 году более 15 тысяч человек потеряли свои рабочие места
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В Свердловской области в 2015 году более 15 тысяч человек потеряли свои рабочие места

3 февраля 2016, 08:30Общество
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