Вызываем планшеты на дуэль: как правильно выбрать девайс?

3G «стреляет» стабильно

Вооружившись планшетами и программой Speedtest мы замерили скорость передачи данных «МегаФона». Для чистоты эксперимента было сделано пять измерений. Скорость в 3G сети в среднем оказалась 7-8 Мбит/с. Это говорит о том, что ваше устройство будет работать быстрее, и интернет не будет тормозить.

Скрестить планшеты

Грамотный выбор планшета – залог удовлетворенности качеством его работы. Для надежного функционирования программ и интернета стоит обратить внимание на передовые устройства с современными радиомодулями. Как правило, они не старше двух лет. Кроме того, на скорость влияют режимы энергосбережения и количество одновременно работающих приложений. Для более стабильной работы их необходимо отключать.

Остаться в живых

Геймеры расстраиваются, когда персонаж реагирует с запозданием, картинка дергается, а игра прерывается. Зачастую это происходит из-за высокого PING – скорости ответа сервера. Чем он более удален и загружен – тем хуже отклик. Мы оценили работу серверов в Екатеринбурге, Москве и за границей. Лучшие данные показал ближайший «OJSC Megafon Ekaterinburg», где оператор не ограничивает доступ своим абонентам. Среднее время доступа – 60 ms, скорость скачивания – 12 Мбит/с, скорость передачи – 5 Мбит/с, что позволяет играть с комфортом.

Долой «доспехи»

Планируете использовать планшет в качестве навигатора? Позаботьтесь, чтобы на стеклах автомобиля не было тонировки с малым светопропусканием (менее 15%). Применяемая для затемнения металлизированная пленка экранирует сигнал, и чем сильнее тонировка – тем хуже работает мобильный интернет в салоне.

Опережая соперника

Скорость зависит от интернет-сайта, количества пользователей, которые одновременно заходят на страницу, просматриваемого контента. Например, в ночное время скорость интернета будет выше, чем утром, днем или вечером, а скорость доступа к американскому серверу, как правило, медленнее, чем к российскому. Мобильный оператор на это повлиять не может.

Сегодня наша сеть развита настолько, что практически в любом месте можно получить надежные мобильные услуги и оставаться онлайн. При этом, чтобы запросы к качеству и скорости интернета были полностью удовлетворены, мы рекомендуем использовать современные планшеты и учитывать внешние факторы, которые также могут влиять на передачу данных отмечает директор по развитию инфраструктуры компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.