Предприниматель из Екатеринбурга осужден за продажу носков с символикой ЧМ-2018

В торговом павильоне на улице Миномётчиков, 1 в Екатеринбурге сотрудники полиции обнаружили женские носки с символикой ЧМ-2018 по футболу. Полиция сделала запрос в Роспотребнадзор, который провёл административное расследование в отношении предпринимателя, продававшего носки.

Агентство интеллектуальной собственности сообщило, что у продавца отсутствовало разрешение правообладателя на использование символики чемпионата. Таким образом, 4 упаковки женских носков общей стоимостью 1200 рублей продавались с нарушением законодательства.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ. На товар был наложен арест, а материалы дела передали в суд.

Суд признал бизнесмена виновным и приговорил его к административной ответственности в виде предупреждения и конфискации арестованного товара.