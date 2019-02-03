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7 млн на разработку проекта: Невьянская башня будет отремонтрована
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 млн на разработку проекта: Невьянская башня будет отремонтрована

Сегодня, 12:00ОбществоФото: Невьянский историко-архитектурный музей
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