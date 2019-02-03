7 млн на разработку проекта: Невьянская башня будет отремонтрована

В Невьянске пройдет ремонт наклонной башни Демидовых. Историко-архитектурный музей города ищет подрядчика, который разработает научно-проектную документацию. На эти цели выделено 7 млн рублей, согласно порталу госзакупок.

Невьянская башня является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому для ее ремонта предъявляются особые требования. Одно из них – обязательное наличие у подрядчика лицензии на проведение ремонта исторических памятников.