7 млн на разработку проекта: Невьянская башня будет отремонтрована
Сегодня, 12:00ОбществоФото: Невьянский историко-архитектурный музей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области планируется провести ремонт одного из объектов культурного наследия – Невьянской башни. За разработку научно-проектной документации предложено 7 млн рублей.
В Невьянске пройдет ремонт наклонной башни Демидовых. Историко-архитектурный музей города ищет подрядчика, который разработает научно-проектную документацию. На эти цели выделено 7 млн рублей, согласно порталу госзакупок.
Невьянская башня является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому для ее ремонта предъявляются особые требования. Одно из них – обязательное наличие у подрядчика лицензии на проведение ремонта исторических памятников.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей