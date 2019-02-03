Казаки снова препятствуют проведению автогонок на озере Балтым

3 февраля на озере Балтым проходят автогонки. К месту проведения мероприятия прибыли представители министерства природы Свердловской области и казаки, они перекрыли въезд на озеро.

По словам создателя ледового автодрома Максима Ченцова, у казаков он видел предметы «похожие на оружие».

Спортсмены вызвали полицию в надежде, что правоохранительные органы смогут прекратить незаконные действия казаков. Постановление администрации Верхней Пышмы о запрете проведения гонок на озере Балтым отменено решением арбитражного суда.