Кошка примерзла к крыше 16-этажного дома в Екатеринбурге: ее спас местный зоозащитник

Спасти животное удалось на утро, когда местные жители смогли получить ключи от крыши у управляющей компании.

Оказалось, что животное не смогло покинуть крышу дома потому, что примерзло лапой к металлической поверхности. Спасавшему кошку мужчине пришлось с помощью монтировки вырубать лед вокруг конечности кошки, чтобы не повредить ее.