Кошка примерзла к крыше 16-этажного дома в Екатеринбурге: ее спас местный зоозащитник
Сегодня, 11:00ОбществоФото: E1.ru
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Целую ночь провела на крыше многоэтажки Екатеринбурга кошка, которая примерзла лапой к металлу.
Сюжеты: Екатеринбург
Спасти животное удалось на утро, когда местные жители смогли получить ключи от крыши у управляющей компании.
Оказалось, что животное не смогло покинуть крышу дома потому, что примерзло лапой к металлической поверхности. Спасавшему кошку мужчине пришлось с помощью монтировки вырубать лед вокруг конечности кошки, чтобы не повредить ее.
Екатеринбуржец Евгений Зенков, который регулярно спасет различных животных из опасных ситуаций, отвез пострадавшую кошку в клинику. Там установили, что у кошки переохлаждение и обморожение, в последствии будет принято решение об ампутации лапы, сообщает E1.ru.
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