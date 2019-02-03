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Кошка примерзла к крыше 16-этажного дома в Екатеринбурге: ее спас местный зоозащитник
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кошка примерзла к крыше 16-этажного дома в Екатеринбурге: ее спас местный зоозащитник

Сегодня, 11:00ОбществоФото: E1.ru
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