Подозреваемый в краже задержан в Новоуральске благодаря бдительному прохожему
Сегодня, 10:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Новоуральске бдительный прохожий узнал на улице подозреваемого в краже продуктов из магазина мужчину.
8 декабря 2018 года мужчина похитил в магазине продукты питания на сумму 2 тысячи рублей. Он сложил продукты в красную сумку и скрылся с места преступления. Охранники не сумели его задержать.
Сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого, который был размещен в СМИ и в соцсетях.
Прохожий увидел схожего с фотороботом мужчину на улице и вызвал полицейских. Подозреваемый признал вину, он уже привлекался к административной ответственности за кражи из магазинов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Свердловской области.
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