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Подозреваемый в краже задержан в Новоуральске благодаря бдительному прохожему
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Protection of minors 2815845 1920

Подозреваемый в краже задержан в Новоуральске благодаря бдительному прохожему

Сегодня, 10:00ОбществоФото: pixabay.com
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