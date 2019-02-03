Подозреваемый в краже задержан в Новоуральске благодаря бдительному прохожему

8 декабря 2018 года мужчина похитил в магазине продукты питания на сумму 2 тысячи рублей. Он сложил продукты в красную сумку и скрылся с места преступления. Охранники не сумели его задержать.

Сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого, который был размещен в СМИ и в соцсетях.