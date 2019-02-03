Трест «Уралтрансспецстрой» построит дорогу за «Екатеринбург-Экспо» за 407 млн рублей

В Екатеринбурге закончился электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства дороги на территории в границах Сибирского тракта - ЕКАД- автодороги Екатеринбург – Кольцово - улицы Чистой.

На участие в тендере была подана только одна заявка от АО «Трест Уралтрансспецстрой». Заявка соответствовала всем требованиям, поэтому с данным подрядчиком планируется заключение контракта на 407 млн рублей.