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Трест «Уралтрансспецстрой» построит дорогу за «Екатеринбург-Экспо» за 407 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трест «Уралтрансспецстрой» построит дорогу за «Екатеринбург-Экспо» за 407 млн рублей

Сегодня, 19:36ОбществоФото: pixabay.com
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