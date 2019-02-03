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Женщины с детьми до 6 лет войдут в категорию «бедных» в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщины с детьми до 6 лет войдут в категорию «бедных» в России

Сегодня, 17:32ОбществоФото: pixabay.com
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