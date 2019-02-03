Женщины с детьми до 6 лет войдут в категорию «бедных» в России
Сегодня, 17:32ОбществоФото: pixabay.com
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Росстат с 2020 года изменит методику оценки бедных слоев населения России. В выборку будут добавлены новые категории, среди которых женщины с детьми до 6 лет.
По мнению научного сотрудника Института социологии РАН Леонтия Бызова, данные изменения будут способствовать процентному уменьшению числа бедных.
По данным Росстата, за три квартала 2018 года более 20 млн россиян имеют доход ниже прожиточного минимума, что составляет более 13% населения России.
По мнению министра труда Максима Топилина, дефицит годовых доходов россиян равен 800 млрд рублей, это около 0,3% от российского ВВП и менее 1% всего бюджета страны, информируют «Новые Известия».
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