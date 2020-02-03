«Число зверя»: в Екатеринбургской епархии выступили против номеров с кодом 666
Сегодня, 21:53ОбществоФото: pxhere.com
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В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, по которому Свердловская область может получить код региона 666 на автомобильных номерах, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что есть суеверные люди, которым будет дискомфортно ездить на машинах с такими номерами. В апокалипсисе оно упоминается как «число зверя».
При всем многообразии цифр эта — последняя, которую хотелось бы видеть на своем номере. Мне удивительно, что она так необходима на номере. Мы ничего не имеем против самого этого числа, потому что мы боимся Бога, а не цифр. Но предубеждение к этому числу есть, сказал игумен.
Также он добавил, что христианин выберет скорее цифру 667, даже не имея негативного отношения к трем шестеркам.
Сегодня стало известно, что в ГИБДД России планируют выдавать автомобильные номера с трехзначным кодом региона.
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