«Число зверя»: в Екатеринбургской епархии выступили против номеров с кодом 666

Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что есть суеверные люди, которым будет дискомфортно ездить на машинах с такими номерами. В апокалипсисе оно упоминается как «число зверя».

При всем многообразии цифр эта — последняя, которую хотелось бы видеть на своем номере. Мне удивительно, что она так необходима на номере. Мы ничего не имеем против самого этого числа, потому что мы боимся Бога, а не цифр. Но предубеждение к этому числу есть, сказал игумен.