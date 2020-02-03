Двоим тагильчанам грозит до трех лет колонии за фиктивную регистрацию мигрантов

По версии следствия, летом прошлого года мужчина предложил своей знакомой поставить на учет в квартире, собственником которой она является, четверых граждан Таджикистана. Взамен он предложил женщине денежное вознаграждение. Тагильчанка согласилась. Мужчина, в свою очередь получив вознаграждение от мигрантов, подготовил документы для их постановки на учет, а хозяйка квартиры подала их на регистрацию в МФЦ.