Двоим тагильчанам грозит до трех лет колонии за фиктивную регистрацию мигрантов
Сегодня, 14:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за фиктивную регистрацию мигрантов перед судом предстанут мужчина 1977 года рождения и женщина 1984 года рождения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, летом прошлого года мужчина предложил своей знакомой поставить на учет в квартире, собственником которой она является, четверых граждан Таджикистана. Взамен он предложил женщине денежное вознаграждение. Тагильчанка согласилась. Мужчина, в свою очередь получив вознаграждение от мигрантов, подготовил документы для их постановки на учет, а хозяйка квартиры подала их на регистрацию в МФЦ.
От каждого мигранта сообщники получили по 700 рублей, при этом они понимали, что реально иностранные граждане по адресу регистрации проживать не будут, а значит, осознавали, что нарушают законодательство.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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