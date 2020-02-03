Екатеринбуржец обвиняется в хищении 23 миллионов рублей при продаже чужих авто

Обвиняемый работал в ООО «Фортуна», где получил у генерального директора доверенность на совершение сделок. Позже мужчина был уволен, однако прикрываясь бывшим местом работы, заключил со свердловчанами несколько сделок на продажу авто. Получив от потерпевших ключи от автомобилей и документы на транспортные средства, продавал их, а деньгами распоряжался на свое усмотрение.