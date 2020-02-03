Екатеринбуржец обвиняется в хищении 23 миллионов рублей при продаже чужих авто
Сегодня, 12:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге утверждено обвинение в отношении местного жителя 1985 года рождения, мужчина обвиняется по статье «Хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере». По версии следствия, он обманул 22 человека, присвоив их деньги при продаже авто, сообщает региональная прокуратура.
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Обвиняемый работал в ООО «Фортуна», где получил у генерального директора доверенность на совершение сделок. Позже мужчина был уволен, однако прикрываясь бывшим местом работы, заключил со свердловчанами несколько сделок на продажу авто. Получив от потерпевших ключи от автомобилей и документы на транспортные средства, продавал их, а деньгами распоряжался на свое усмотрение.
Ущерб от действий обвиняемого составил более 23 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга.
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