«Гармония чувств, гармония музыки». Нижнетагильская филармония отметила юбилей

Торжество началось с показа краткого фильма о истории открытия тагильской филармонии. Началась она чуть более 25 лет назад с возникновения оркестра «Тагильские гармоники», который возглавил Владимир Капкан, нынешний главный дирижер филармонии. Тогда по инициативе начальника управления культуры Лилии Парменовой при поддержке Нижнетагильской гордумы мэр Нижнего Тагила Николай Диденко принял решение о создании Нижнетагильской филармонии.

У меня была мечта — создать в Нижнем Тагиле филармонию. В городе были предпосылки для реализации этой мечты, которая превращалась в потребность,вспоминает экс-руководитель управления культуры Нижнего Тагила Лилия Парменова.

Праздничный концерт продолжился выступлением оркестра «Тагильские гармоники», с дирижёром Сергеем Цветоквым, который также является нынешним директором филармонии. Солистом выступал Яков Герт. Основанный в 1993 году коллектив стал первым профессиональным филармоническим оркестром гармоник в России.

Выступление оркестра разбавляли поздравления от первых лиц города и области. Первым филармонию поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, напомнив о грядущей реконструкции здания.

Благодаря тому, что нас поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и в рамках соглашения с ЕВРАЗом, правительство области и администрации города нам выделили средства. Мы сегодня приступили уже к проекту. Я очень надеюсь, что к юбилею города мы завершим реконструкцию дома политпросвещения. От всей души поздравляю нас всех, что у нас есть филармония, заявил Владислав Пинаев.

Поздравить юбиляров и вручить почётные грамоты также приехал заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Сегодня по настоящему счастливый день. Нижний Тагил — город где сбываются мечты. 25 лет назад город изменился. Здесь появилось филармоническое искусство. Огромное спасибо тем людям, кто об этом мечтал. Огромное спасибо тем, кто эту мечту реализовал. И тем, кто продолжает трудиться сейчас,сказал Радченко.

Сергей Радченко вручает цветы Сергею Цветкову Фото: tagilcity.ru

В 2014 году Нижнетагильская филармония получила в дар от церковной общины норвежского города Драммен духовой антикварный орган, построенный в 1907 году. На данный момент это один из старейших инструментов такого типа в России. Орган был установлен в зале музея изобразительных искусств. А в 2018 году при поддержке депутата Законодательного собрания Свердловской области Владимира Радаева филармонии были выделены средства на приобретение концертного баяна. Сам Радаев также приехал поздравить филармонию вместе с ещё одним тагильчанином и депутатом Вячеславом Погудиным.

Продолжая традицию дарения инструментов, музыкант и директор сети магазинов «Планета музыки» Андрей Епифанов вручил филармонии сертификат на флейту пикколо Yamaha от своего магазина, которую уже заказали в Японии.

Уверен, что любовь и верность музыке, а также стремление сохранять и развивать традиции музыкальной культуры сделали филармонию главной концертной организацией Нижнего Тагила. В связи с этим я хочу пожелать огромного, крепкого здоровья коллективу филармонии, а также творческих и успешных проектов,поздравил Епифанов.

Андрей Епифанов вручает Нижнетагильской филармонии сертификат на флейту пикколо Фото: tagilcity.ru

Завершая первое отделение концерта, филармонию поздравили и вручили грамоты заместитель управляющего Горнозаводским округом Ольга Третьякова, а также спикер Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

Когда меня пригласили на это мероприятие я задался вопросом, что означает слово филармония. С разных языков оно переводится как гармония чувств, гармония музыки. Я вам хочу пожелать, чтобы гармония музыки рождалась здесь на сцене, а гармония чувств передавалась в зал,заявил Вадим Раудштейн

Второе отделение концерта началось с выступления коллектива «Демидов-камерата». Как утверждают в филармонии, оркестр был создан в январе 2009 года и назван в честь Григория Демидова, который помимо причастности к известной на Урале династии был композитором и инспектором первой русской консерватории. С коллективом работают два дирижёра: Владимир Капкан и Евгений Сеславин.

Продолжая тему подарков, филармонию поздравил Почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский, который в 2019 году приобрёл и передал в дар филармонии концертный рояль премиум-класса «Бехштейн». Аршанский вручил филармонии грамоту от ещё одного Почётного гражданина города, управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарёва, а также поблагодарил людей, которые помогают Нижнетагильской филармонии.

Всевышний дал нам много для жизни на земле. В этом есть яркое пятно — музыка. Без неё бы мы не могли нормально существовать. Слава Богу, что в Тагиле появилась филармония, что она развивается и доставляет нам колоссальное удовольствие,высказался Михаил Аршанский.

После чего выступил эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», который присоединился к филармонии в 2010 году, хотя был создан ещё в 1992 году. В их репертуаре преобладает джазовая музыка, а также лучшие композиции мировой эстрады. Возглавляет оркестр Сергей Шмаков.

В филармонии отмечают, что «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерат» могут объединяться на сцене, образуя оркестр симфонического состава, что и было продемонстрировано на праздничном концерте. Выступление было завершено общим исполнением всего коллектива филармонии композиции Людвига ван Бетховена «Ода к радости».

Ода к радости/Бетховен и Нижнетагильская филармония Видео Видео: Нижнетагильская филармония

Мы надеемся, что к 300-летию города филармония будет совершенно по-другому выглядеть как изнутри, так и снаружи. Будем развиваться в сторону комфорта и удобства для слушателей, прежде всего. Чтобы люди привыкли, что здесь творчество, здесь красота, здесь праздник,заявляет директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.