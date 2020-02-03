Губернатор Свердловской области начал рекламировать торты без сахара

Евгений Куйвашев написал в соцсети о небольшой кондитерской в центре Екатеринбурга, где делают сладости без муки и сахара. Губернатор был удивлен, что такие десерты могут быть вкусными.

Торты «Прага», «Наполеон», «Медовик» и те самые орешки с вареной сгущенкой как в детстве по вкусу почти не отличаются от знакомых десертов. Вот только калорийность выпечки значительно ниже — от 100 до 200 Ккал, написал Куйвашев.

Губернатор отметил, что это перспективное направления для бизнеса, так как многие сейчас следят за питанием, а также кондитерская будет полезна тем, у кого диабет или аллергия.