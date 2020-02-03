Губернатор Свердловской области начал рекламировать торты без сахара
Свердловский губернатор на своей странице в Instagram прорекламировал ПП-десерты.
Евгений Куйвашев написал в соцсети о небольшой кондитерской в центре Екатеринбурга, где делают сладости без муки и сахара. Губернатор был удивлен, что такие десерты могут быть вкусными.
Торты «Прага», «Наполеон», «Медовик» и те самые орешки с вареной сгущенкой как в детстве по вкусу почти не отличаются от знакомых десертов. Вот только калорийность выпечки значительно ниже — от 100 до 200 Ккал, написал Куйвашев.
Губернатор отметил, что это перспективное направления для бизнеса, так как многие сейчас следят за питанием, а также кондитерская будет полезна тем, у кого диабет или аллергия.
Евгений Куйвашев недавно начал рекламировать малый бизнес. Он попросил жителей региона присылать ему интересные проекты, на которые стоило бы обратить внимание. До тортов глава региона выставлял пост о козьем сыре и ферме, где его делают.