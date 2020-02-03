На горе Белой под Нижним Тагилом появится туристический маршрут о репрессированных

В поселке Уралец планируют воссоздать быт переселенцев 30-х годов, которые трудились на платиновых приисках. Согласно данным Госархива, из Пермского края в то время к подножию горы Белой приехали 200 раскулаченных крестьян, а в 1937 году их расстреляли сотрудники НКВД.

О создании музея и туристического маршрута попросили потомки спецпереселенцев. Там появятся фотографии с историями о жизни крестьян, туристы смогут окунуться в атмосферу того времени.