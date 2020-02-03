На горе Белой под Нижним Тагилом появится туристический маршрут о репрессированных
Сегодня, 13:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом планирует открыть музей памяти репрессированных, сообщает ЕТВ. Также идет разработка туристического маршрута.
Сюжеты: Нижний Тагил
В поселке Уралец планируют воссоздать быт переселенцев 30-х годов, которые трудились на платиновых приисках. Согласно данным Госархива, из Пермского края в то время к подножию горы Белой приехали 200 раскулаченных крестьян, а в 1937 году их расстреляли сотрудники НКВД.
О создании музея и туристического маршрута попросили потомки спецпереселенцев. Там появятся фотографии с историями о жизни крестьян, туристы смогут окунуться в атмосферу того времени.
Сейчас туркластер ищет инвестора. Открытие музея запланировано уже в этом году.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей