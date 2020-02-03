На Урале женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера скорой помощи
Жительница Туринского района оштрафована на 1,5 тысячи рублей за оскорбление работника скорой помощи, сообщает региональная прокуратура.
3 ноября прошлого года на пульт скорой помощи поступило сообщение от жительницы села Фабричное. Женщина заявила, что ее матери требуется немедленная госпитализация. Приехавшая на место бригада скорой помощи попросила женщину провести их в дом для осмотра пациентки. Свердловчанка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала кричать, грубо выражаться в адрес фельдшера.
В ходе прокурорской проверки был опрошен фельдшер, который пояснил, что высказывания женщины унизили его честь и достоинство. Лингвистическая экспертиза показала, что высказанные женщиной выражения являлись унизительными, а также имели признаки неприличности. Суд признал женщину виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа размером 1,5 тысячи рублей.