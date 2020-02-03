На Урале женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера скорой помощи

3 ноября прошлого года на пульт скорой помощи поступило сообщение от жительницы села Фабричное. Женщина заявила, что ее матери требуется немедленная госпитализация. Приехавшая на место бригада скорой помощи попросила женщину провести их в дом для осмотра пациентки. Свердловчанка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала кричать, грубо выражаться в адрес фельдшера.