Настоятель храма в Екатеринбурге предложил переименовать Свердловскую область

В Москве состоялась казачья конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества», во время которой выступил настоятель Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло. Также он является председателем отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии.

Он предложил переименовать Свердловскую область. По его словам, городу святой Екатерины не место «в области убийц».

[Яков Свердлов] принимал самое непосредственное участие в уничтожении казаков и был автором так называемого декрета «О расказачивании» и организатором убийства царской семьи, говорит он.