Настоятель храма в Екатеринбурге предложил переименовать Свердловскую область
Настоятель Храма-на-крови в Екатеринбурге Максим Меняйло предложил переименовать Свердловскую область, сообщает «ЕТВ».
В Москве состоялась казачья конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества», во время которой выступил настоятель Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло. Также он является председателем отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии.
Он предложил переименовать Свердловскую область. По его словам, городу святой Екатерины не место «в области убийц».
[Яков Свердлов] принимал самое непосредственное участие в уничтожении казаков и был автором так называемого декрета «О расказачивании» и организатором убийства царской семьи, говорит он.
Скоро будут внесены поправки в Конституцию РФ, и по мнению настоятеля, это подходящее время для решения вопроса о переименовании региона. Во время всенародного голосования он предлагает провести опрос по поводу переименования Свердловской области. Максим Меняйло считает, что нигде не увековечены имена казаков, а именами советстких деятелей названы многие объекты.