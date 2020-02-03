Нижний Тагил посетили юные гости из Кыргызской республики

Гости приехали в город с благотворительным музыкальным концертом и выступили для пациентов пансионата «Тагильский».

Также для делегации была организована экскурсия по Нижнему Тагилу. Ребята и взрослые посетили предзаводскую площадь, побывали у памятника первому паровозу и танку Т-34. На Театральной площади экскурсанты познакомились с биографией изобретателей первого российского паровоза — отца и сына Черепановых.