Нижний Тагил посетили юные гости из Кыргызской республики
Сегодня, 18:02ОбществоФото: Генеральное консульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге
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1 февраля в Нижнем Тагиле побывали юные представители диаспоры Кыргызской республики, сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Гости приехали в город с благотворительным музыкальным концертом и выступили для пациентов пансионата «Тагильский».
Также для делегации была организована экскурсия по Нижнему Тагилу. Ребята и взрослые посетили предзаводскую площадь, побывали у памятника первому паровозу и танку Т-34. На Театральной площади экскурсанты познакомились с биографией изобретателей первого российского паровоза — отца и сына Черепановых.
Визит гостей прошел в рамках культурно-туристической программы «Кыргыстан – Урал».
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