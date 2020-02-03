Председателем совета директоров «Уралвагонзавода» стал Александр Потапов
Сегодня, 09:25ОбществоФото: Официальный сай УВЗ
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Место председателя совета директоров «Уралвагонзавода» занял Александр Потапов, при этом он покинул пост директора тагильского предприятия, сообщают «Ведомости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня я являюсь генеральным директором концерна «Уралвагонзавод», которому одновременно были переданы полномочия единоличного исполнительного органа НПК,сообщил Потапов.
Напомним, 29 января этого года стало известно, что Холманских вышел из совета директоров корпорации «Уралвагонзавод».
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