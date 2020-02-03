Прокуратура просит отправить на лечение свердловчанина, обвиняемого в убийстве внука

По версии следствия, в марте прошлого года свердловчанин, находясь дома со своими внуками, в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство ребенка 2017 года рождения. Обвиняемый повалил несовершеннолетнего на пол и начал душить. Когда ребенок заплакал, он нанес ему ножевое ранение в шею. Потерпевший скончался от обильной кровопотери.

Затем он похитил двоих внуков 2014 и 2012 годов рождения. Он приказал детям сесть в его машину, удерживая несовершеннолетних в авто против их воли, увез с места преступления. В последствии машина была остановлена на трассе сотрудниками ГИБДД, а дети освобождены.