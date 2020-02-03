«Решил отдохнуть»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшего 17-летнего подростка
Сегодня, 22:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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17-летний Дмитрий Наговицин, пропавший 1 февраля в Нижнем Тагиле, найден живым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», телефон молодого человека был недоступен, из соцсетей он удалился перед пропажей. Правоохранители выяснили, что у Дмитрия есть еще один номер телефона, по которому с ним связался шеф-наставник, закрепленный за парнем.
Я устал очень сильно и решил отдохнуть, никого не предупредив, сказал Дмитрий паблику «ЧП Нижний Тагил».
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