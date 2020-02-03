«Решил отдохнуть»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшего 17-летнего подростка

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», телефон молодого человека был недоступен, из соцсетей он удалился перед пропажей. Правоохранители выяснили, что у Дмитрия есть еще один номер телефона, по которому с ним связался шеф-наставник, закрепленный за парнем.