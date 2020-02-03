Центробанк ужесточает регулирование. Что станет с банками в 2020 году?

По результатам исследований эксперты установили, что есть несколько пунктов, которые оказывают ведущее влияние на работу самых крупных банков в стране.

К первому из них относится макропруденциальное регулирование. Здесь специалисты подчеркнули, что раньше регулятор интересовался исключительно кредитной деятельностью банков. Теперь же он реализует направляющее воздействие на кредитование, и меры здесь оказываются крайне жесткими. Необходимо отметить, что уровень жесткости регулирования в банковской сфере на территории России в несколько раз выше, чем в других развитых странах.

Ужесточение в банковском регулировании началось после кризиса 2008 года. В то время регуляторы по всему миру поставили под сомнение способности рынка по вопросам правильной оценки рисков, а также распределения средств. После этого кризиса ЦБ РФ стал накладывать ограничения на некоторые виды кредитования, оправдывая свое решение возможными рисками. Однако, как отмечают аналитики, валютные займы для экспортеров, а также ипотечное кредитование всегда были самыми надежными, пишет expert.ru.

Некоторые также обвиняют ЦБ РФ в снижении интереса к потребительскому кредитованию, который возник после кризиса 2013 года. Специалисты подчеркивают, что чем больше у банка физических заемщиков, тем меньше риск дефолта.

Кроме того, регулятор опасается увеличения темпов роста кредитования, который стал бы превалировать над уровнем роста доходов. Но если на сегодня кредитование не начнет ускорять темпы своего роста над доходами, то банковская система РФ потеряет последние шансы догнать другие прогрессивные страны по уровню соотношения кредитов к ВВП.

Все сказанное лишь говорит о том, что ограничения в сфере кредитования снижают его доступность для инвестиций, занижают внутренний спрос, а также оказывают замедляющее давление на экономику страны. Поэтому банковское регулирование можно смело охарактеризовать как сдерживающий инструмент для макроэкономической политики.

Второй критерий, который также влияет на работу банков в России, - системы быстрых платежей. В 2010-х годах Россия стала первой страной по показателям роста безналичных платежей, которые реализовывались без участия в них Центробанка. На данный момент регулятор решил прибегнуть к примеру Европейского банка. А такие меры могут полностью разрушить всю российскую банковскую систему.

К примеру, ранее Центробанк потребовал установить нулевые тарифы для переводов между банками, которые используют переводы средств по номеру телефона. То есть регулятор предложил банкам России вложить крупные суммы в тот процесс, от которого они не получат прибыли.

Третий пункт - это маркетплейс Банка России. Так, из-за него другие банки могут лишиться чистого процентного дохода.

Главная функция, которую осуществляет маркетплейс регулятора, - это услуги депозитного брокера. Клиенты банков, которые уже стали участниками данной системы, могут сами дистанционно открывать счета в различных банках. Такие нововведения отрицательно отражаются на конкуренции между ведущими банками России, а также способны увеличить приток капитала к мелким организациям.

Но по оценкам экспертов на самом деле здесь развернется просто война за вкладчиков. Мелкие банки с целью привлечения клиентов будут предлагать выгодные условия, в связи с чем наберут множество обязательств, а после, как обычно это бывает, обанкротятся. Сам же маркетплейс создавался для работы региональных банков. Но при подобном раскладе им придется выживать в условиях жесткой конкуренции за клиентов. Также специалисты обращают внимание на проблемы безопасности, так как данные о клиентах будут храниться сразу в нескольких источниках.