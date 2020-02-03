В Екатеринбурге чемпион мира по паратриатлону работает курьером по доставке еды
Чемпион мира по паратриатлону из Екатеринбурга Михаил Асташов устроился на работу в «Яндекс.Еду», пишет Е1.
Спортсмен работает в сервисе курьером по доставке еды. В курьерской службе рассказали, что Асташов без труда прошел все проверки для приема на работу, и что он мотивирован на работу.
В СМИ появилась информация, что в «Яндекс.Еду» молодой человек устроился для того, чтобы заработать на поездку в Токио на Паралимпийские игры 2020 года.
Как рассказали в департаменте информационной политики, тренерский штаб не включил его в состав сборной России. Асташов выступает за Бурятию с параллельным зачетом со Свердловской областью. Из областного бюджета на подготовку спортсмена в этом году выделят 240 тысяч рублей.
Известно, что тренерский состав не включил его в претенденты в сборную на Паралимпиаду. Видимо, для того чтобы набрать еще очки, Михаил хочет участвовать в дополнительных отборочных соревнованиях, которые состоятся в Австралии и ОАЭ, рассказали в департаменте.