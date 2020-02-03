В Екатеринбурге чемпион мира по паратриатлону работает курьером по доставке еды

Спортсмен работает в сервисе курьером по доставке еды. В курьерской службе рассказали, что Асташов без труда прошел все проверки для приема на работу, и что он мотивирован на работу.

В СМИ появилась информация, что в «Яндекс.Еду» молодой человек устроился для того, чтобы заработать на поездку в Токио на Паралимпийские игры 2020 года.

Спортсмен без рук и ног работает курьером Видео Видео: Е1.ru

Как рассказали в департаменте информационной политики, тренерский штаб не включил его в состав сборной России. Асташов выступает за Бурятию с параллельным зачетом со Свердловской областью. Из областного бюджета на подготовку спортсмена в этом году выделят 240 тысяч рублей.