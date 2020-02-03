В Екатеринбурге главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет за вымогательство взятки

Главный невролог ЦВО был осужден по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, что ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, он должен будет выплатить один миллион рублей за вымогательство взятки у одного из офицеров.

Жертвой вымогательства стал полковник Евгений Мучкин. Он проходил военно-врачебную комиссию в феврале 2019 года, чтобы определить категорию годности к военной службе.

По версии следствия, полковник спросил у Халимова, когда будет предоставлено свидетельство о болезни. В ответ врач попросил взятку в размере 500 тысяч рублей. В противном случае медик угрожал затянуть процесс предоставления документа.

Мучкин на месте передал ему 10 тысяч рублей, а остальные врач потребовал принести в течение двух недель. 19 февраля 2019 года Мучкин передал оставшиеся средства Халимову. После этого врач был задержан.