В Нижнем Тагиле готовят проект реорганизации привокзальной площади

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Вадима Шуванова, основными проблемами на площади перед ж/д вокзалом являются неудобная схема пешеходного движения, недостаточное количество парковочных мест для автомобилей, сложная схема въезда и выезда, а также небезопасная стоянка общественного транспорта.

Для решения проблем было предложено переместить стоянку маршруток на площадку между ж/д вокзалом и автовокзалом, сделать круговую развязку или Т-образный перекресток, установить пешеходные переходы со светофорами и предусмотреть дополнительные парковки для личного транспорта.