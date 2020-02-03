В Нижнем Тагиле к 75-летию Победы приведут в порядок мемориалы

Полная реконструкция ждет мемориал на кладбище «Центральное», который выстроен в честь воинов, погибших от ран в госпиталях Ленинского района. На площади Славы приведут в порядок горизонтальную и вертикальную стелу, а также пилоны с именами героев войны. В сельской местности обновят более десяти памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Также глава города Владислав Пинаев обратил внимание, что масштаб праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, должен быть расширен.

Мы должны увеличить количество военной техники и продемонстрировать всю мощь нашей страны и города. Надо охватить вниманием всех жителей и, конечно, ветеранов, чтобы они могли увидеть, в первую очередь, прохождение этой техники, и бессмертного полка,подчеркнул мэр.