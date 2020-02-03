В Нижнем Тагиле в 2019 году на полигоны вывезено более миллиона кубометров отходов

Региональный оператор рассказал, что изменилось в Нижнем Тагиле за год проведения экологической реформы. Одним из основных результатов - изменение организации работы транспортировщиков ТКО. Сейчас они получают оплату только за тот объем отходов, которые были доставлены на полигон. Это позволяет контролировать деятельность организаций и исключить вероятность выгрузки мусора в леса и поля.

За 2019 год в Нижнем Тагиле было вывезено на полигоны более миллиона кубометров отходов, что на 16% выше, чем отражено в территориальной схеме по обращению с ТКО. В «Рифее» отмечают, что полученная статистика указывает на необходимость пересмотра нормативов накопления отходов. Более того, компания готова участвовать в процессе организационно и финансово.

«Мы поддерживаем инициативу тагильчан по проведению новых замеров нормативов накопления ТКО. Считаем, что данные 2016-2017 годов, когда проводились первые исследования, могут быть устаревшими. С того времени изменился морфологический состав отходов, потребительская корзина и сам уровень потребления. Но все замеры, на наш взгляд, должны проводиться по официальной методике уполномоченными на это органами исполнительной власти и Региональной энергетической комиссией», подчеркнул исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

За 2019 год в Нижнем Тагиле ликвидировано 111 несанкционированных свалок, включая те, что были образованы на контейнерных площадках. По заявкам от муниципалитета управляющим организациям предоставлено 640 новых контейнеров. Постепенно количество охватываемых территорий, где раньше мусор не вывозили, — увеличивается. Сельские территории переходят с помешкового на контейнерный сбор отходов.

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день в «Компании «Рифей» назвали неактивность юридических лиц в заключении договоров с регоператором. Зачастую предприниматели складируют мусор на площадках МКД без договора. Это приводит к переполнению баков, количество которых рассчитано только на жителей близлежащих домов. Кроме того, есть проблема в виде нелегальных перевозчиков, которые незаконно оказывают услуги предпринимателям, садоводческим товариществам и гаражным кооперативам.