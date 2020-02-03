В России предложили штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
Сегодня, 11:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Группа депутатов во главе с Ольгой Павловой разработала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, согласно которым размер штрафов за шум в ночное время может вырасти до 150 тысяч рублей, пишут «Новые Известия».
Согласно предложению, за шум в период с 23.00 до 7.00 для физлиц штраф составит от пяти до пятидесяти тысяч рублей, а для юрлиц — от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей. Наказание для нарушителей тишины предложено закрепить на федеральном уровне. Кроме того, предложено штрафовать собственников квартир за систематическое нарушение тишины.
В законопроекте есть исключение, например, жильцов не будут штрафовать за шум воды и коммуникаций, детский крик и плач, шум шагов. На рассмотрение законопроект планируют до конца весенней сессии Госдумы.
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