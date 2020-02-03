В России предложили штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей

Согласно предложению, за шум в период с 23.00 до 7.00 для физлиц штраф составит от пяти до пятидесяти тысяч рублей, а для юрлиц — от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей. Наказание для нарушителей тишины предложено закрепить на федеральном уровне. Кроме того, предложено штрафовать собственников квартир за систематическое нарушение тишины.