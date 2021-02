ДОМ.РФ займется превращением промзон в креативные пространства

Созданием на месте промзон и заброшенных зданий креативных кластеров займутся ДОМ.РФ и Агентство стратегических инициатив. Этому посвящена запускаемая ими программа Rurban Creative Lab.

В центральных районах 70% российских городов находятся неиспользуемые промышленные территории и объекты культурного наследия, заброшенные здания, поясняет руководитель Центра городских компетенций АСИ и организатор Rurban Creative Lab Татьяна Журавлева. «Они могут стать идеальным местом для обитания дизайнеров, журналистов, музыкантов, художников, фотографов, для которых высокие потолки и возможность работать круглосуточно в творческой атмосфере играют ключевую роль. Такие пространства создаются не только для работы, но и для жизни, для общения и генерирования общих идей», — говорит она. Пока лидер в создании креативных кластеров в России — Москва, где бывшие промзоны превратились в творческие пространства — «Флакон», «Винзавод» и другие, пишет rg.ru. ДОМ.РФ, в свою очередь, обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в хозяйственный оборот неэффективно используемых земель и неиспользуемой недвижимости в регионах. «Часть этих территорий можно преобразовать в креативные кластеры — площадки, где будет формироваться сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Проектированием таких пространств займутся продюсерские центры, сформированные из участников нашей программы, под руководством экспертов Фонда ДОМ.РФ и АСИ. Мы ожидаем, что в этом году могут быть запущены по три креативных кластера в десяти регионах», — рассказал заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. Участниками программы могут стать урбанисты, архитекторы, дизайнеры, студенческие сообщества и просто активные жители. С 15 февраля по 14 марта пройдет онлайн-марафон, где будут отработаны основные составляющие любой креативной территории: инфраструктура, сообщества и стейкхолдеры, бизнес-процессы. По итогам марафона будут отобраны десять команд — региональных продюсерских центров, они смогут участвовать в очной части лаборатории (с 22 марта по 26 сентября) и вместе с экспертами запустить креативные кластеры в своих регионах. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трех разных типов на трех разных территориях. Участники программы смогут открыть креативные пространства разных форматов и войти в команды, управляющие ими.

